Giro Donne - Blanka Vas remporte sa première victoire sur le Tour d'Italie : "J'ai du mal à y croire"

A Sassari, la championne de Hongrie, 21 ans, s'est imposée au sprint pour s'adjuger son premier succès dans un Tour d'Italie. "J'ai du mal à y croire. Ce matin encore, je n'aurais pas cru possible de gagner une étape du Giro Donne. Mais j'ai réussi. Je l'ai fait au sprint avec une trentaine de coureuses et j'ai laissé des filles pourtant très rapides derrière moi", s'est réjouie Blanka Vas qui hormis des titres nationaux n'avait remporté jusqu'ici qu'un succès dans une autre course (au Tour de Suisse le 17 juin). Il faisait une chaleur étouffante en Sardaigne samedi, de quoi rendre l'étape très difficile. "Il fallait beaucoup s'hydrater. À un moment donné, j'ai manqué d'eau et c'est devenu très difficile. Heureusement j'ai pu me ravitailler à temps et recharger les batteries pour les trente derniers kilomètres avant que le final n'arrive. Il y avait encore des grosses ascensions dans les deux derniers kilomètres. Il y a eu une autre attaque de Carina Schrempf, mais elle a ensuite explosé. Le peloton s'est cassé et nous nous sommes retrouvées avec un petit groupe. J'ai pu bien me positionner et sortir au bon moment." (Belga)