Jupiler Pro League - Charleroi s'incline lourdement en préparation à Eupen, l'Antwerp et La Gantoise battus

De son côté, l'Antwerp a subi une défaite lors de la réception de l'AEK Athènes, champion de Grèce en titre (0-3) avec des buts inscrits par Van Weert, Zini et Kosidis côté grec. La rencontre a été disputée sous un format de trois mi-temps de 30 minutes. Dans les autres rencontres de la journée, le Lokomotiva Zagreb a fait chuter La Gantoise (2-1) au bout d'un match disputé en deux fois 60 minutes avec pas moins de dix changements du côté gantois durant la rencontre. Alors que les Buffalos menaient, les Croates ont recollé au score avant de prendre l'avantage dans le temps additionnel. Courtrai est allé arracher un partage contre Waalwijk (0-0). Récemment arrivé à la tête du club courtraisien, Edward Still a effectué neuf changements afin de faire tourner son équipe durant cette rencontre de préparation. Malines s'est facilement imposé sur le terrain du SK Beveren (0-3) avec un but du capitaine Rob Schoofs et un doublé de Lion Lauberbach. Les Malinois auront connu deux onze presque différents puisque dix joueurs ont été remplacés au cours de ce match. En déplacement au PSV, Saint-Trond a arraché une victoire en toute fin de rencontre (1-2) sur un but d'Adam Nhaili (90e+2). (Belga)