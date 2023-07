Jupiler Pro League - En fin de contrat à Saint-Trond, Toni Leistner rejoint le Hertha Berlin

Leistner, 32 ans, était arrivé à Saint-Trond en 2021 en provenance d'Hambourg. Au total, il a joué 52 rencontres pour les Canaris, inscrivant un but et délivrant deux assists. Durant sa carrière, il a également porté le maillot du Dynamo Dresde, l'Union Berlin et Cologne en Allemagne et de Queens Park Rangers en Angleterre. Le Hertha Berlin a été relégué la saison dernière en deuxième division après une dernière place en Bundesliga. Le club de la capitale allemande compte toujours dans ses rangs le Diable Rouge Dodi Lukebakio. (Belga)