Jupiler Pro League - Le RWDM en plante quatre au Standard en amical

Moins de cinq minutes après le coup d'envoi, ce sont les Bruxellois qui se montraient les plus efficaces puisque Kylian Hazard ouvrait le score sur un centre d'Abner (3e). Juste après la demi-heure de jeu, Donnum était accroché dans le rectangle et l'arbitre sifflait penalty pour le Standard. Le tir d'Emond était cependant repoussé par Guillaume Hubert (38e). Après la pause, le RWDM doublait son avance au score grâce à un but à bout portant de Biron, imparable pour Henkinet (50e). Dans le dernier quart d'heure de jeu, les Liégeois encaissaient un troisième but suite à une erreur d'Epolo qui envoyait la balle dans ses propres filets après un contrôle raté (74e). Les Molenbeekois portaient la marque à 0-4 sur un but d'El Abbassi dans les dix dernières minutes de jeu (80e). Dans les autres rencontres de cet après-midi, Genk a déroulé à domicile face à OHL (4-0). Fadera, Hrosovsky, Oyen et Ait El Hadj ont marqué les buts limbourgeois. Le Club Bruges a remporté son amical à domicile contre le Beerschot (3-0) avec des buts de Vanaken, Igor Thiago et Yaremchuk. (Belga)