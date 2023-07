La coopération Pékin-Washington "essentielle" pour lutter contre le changement climatique

"Je pense que la poursuite de la coopération entre les États-Unis et la Chine sur le financement contre le changement climatique est essentielle", a-t-elle souligné, s'exprimant face à une table ronde d'experts. "Comme nous sommes les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde et les plus grands investisseurs en énergies renouvelables, nous avons à la fois la responsabilité commune - et la capacité - de montrer la voie", a-t-elle déclaré, mettant l'accent sur un domaine-clé de coopération pour Washington, malgré des relations bilatérales tendues. La visite de Mme Yellen intervient quelques semaines après celle du secrétaire d'Etat Antony Blinken, dans une volonté de l'administration Biden de renouer les contacts physiques avec Pékin, après trois ans d'isolement presque total de la Chine en raison de la crise sanitaire. "Le changement climatique est numéro un sur la liste des défis mondiaux, et les États-Unis et la Chine doivent travailler ensemble pour faire face à cette menace existentielle", a-t-elle souligné samedi. Mme Yellen a également affirmé que "le financement de la lutte contre le changement climatique doit être ciblé de manière efficace", appelant la Chine à soutenir des institutions multilatérales comme le Fonds vert pour le climat. (Belga)