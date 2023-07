La police de Berlin autorise la parade "Rave the Planet"

"Le centre-ville appartient aujourd'hui aux ravers", ont indiqué les autorités sur Twitter, avant le début du cortège, qui devait s'élancer vers 14h00 de la Porte de Brandenbourg. Les pompiers et la police avaient au préalable vérifié si les organisateurs avaient rempli toutes les conditions de sécurité requises. Avant l'événement, une certaine confusion a régné à propos du manque d'accord avec les services médicaux. Lors de la deuxième édition du défilé, des camions tirant des remorques équipées de platines et de haut-parleurs traverseront la ville avec une foule de fêtards en remorque. L'an dernier, la légendaire Love Parade de la capitale allemande avait fait son retour sous le nom de Rave the Planet après une interruption de douze ans. (Belga)