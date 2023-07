La police recherche un homme qui a tenté d'enlever un enfant de 11 ans à Schoten

Selon la police, le suspect est un homme âgé entre 35 et 40 ans et a le teint clair. Il porte une barbe et une moustache brun gris, ses cheveux étaient coiffés en arrière. Il est porteur d'un tatouage violet dans le cou, côté droit. Au moment des faits, il portait une veste noire à fermeture éclair et des chaussures noires, ainsi que des lunettes de soleil noires à monture épaisse. La camionnette était de couleur blanche et munie d'un lettrage côté passager, d'une double porte arrière et d'une porte latérale coulissante. "Si vous reconnaissez cet individu, ce véhicule ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu", conclut la police. Un avis de recherche avec portrait-robot est disponible sur www.police.be. (Belga)