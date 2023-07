Le Mexique accuse Shein de plagier des motifs indigènes

Sur le site de la société chinoise, ont été identifiés "plusieurs vêtements comportant des éléments distinctifs et caractéristiques de la culture et de l'identité du peuple Nahua de San Gabriel Chilac, (de l'État de) Puebla", a déclaré le ministère de la Culture. Le ministère, qui a remis une lettre de protestation à Shein, a notamment pointé l'utilisation d'un "motif floral" sur l'un de ses tee-shirts. Ce peuple autochtone n'a "aucun moyen de rivaliser sur le marché avec des vêtements fabriqués à l'échelle industrielle" et "en plus du préjudice économique, il y a un préjudice moral, dans la mesure où ils ont également été dépouillés de leur identité", souligne le ministère. Le Mexique a ainsi demandé à Shein d'"expliquer publiquement sur la base de quels fondements" l'entreprise "privatise une expression culturelle pourtant propriété collective, en utilisant des éléments culturels dont l'origine est parfaitement documentée". Plusieurs enseignes de mode ont, par le passé, été accusées d'appropriation culturelle par le gouvernement mexicain et des communautés autochtones elles-mêmes. En 2021, le Mexique avait déjà dénoncé la société chinoise Shein, ainsi que la société espagnole Inditex et les sociétés américaines Anthropologie et Patowl pour avoir utilisé des motifs mexicains sur leurs vêtements. Dénonçant un détournement culturel, le pays s'était également plaint, en 2020, de la créatrice française Isabel Marant, laquelle s'était ensuite excusée auprès du gouvernement et d'une communauté du Michoacán (ouest). (Belga)