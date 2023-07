Les Etats-Unis continuent à reconstituer leurs réserves stratégiques de pétrole

Les stocks américains sont tombés à leur plus bas niveau en 40 ans depuis que le président Joe Biden a libéré 180 millions de barils de ces réserves l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine afin de limiter une forte augmentation des prix du carburant. Les États-Unis achèteront six millions de barils (de 159 litres) supplémentaires à l'automne, selon le ministère de l'Énergie. Cela signifie qu'un total d'environ 12 millions de barils seront achetés cette année. Les Etats-Unis utilisent également ces stocks en cas d'urgence, comme par exemple si la production de pétrole domestique venait à être affectée par des ouragans. Les réserves américaines atteindraient dès lors près de 350 millions de barils, alors que la capacité de stockage est de plus de 700 millions de barils. Le DoE a indiqué que davantage de pétrole pourrait être acheté, en fonction des conditions du marché. Les États-Unis ont constitué des réserves stratégiques nationales à la suite de la crise pétrolière des années 1970, déclenchée après un arrêt des livraisons par les pays arabes après la guerre du Kippour d'octobre 1973. Washington dispose des plus grandes réserves de pétrole d'urgence au monde, hébergées dans des réservoirs souterrains dans les États du Texas et de la Louisiane (sud). (Belga)