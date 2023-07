LPGA Tour - Manon De Roey ne passe pas le cut à l'US Open

De Roey, 31 ans, a passé complètement à côté de son deuxième tour, rendant une carte de 84 coups, douze au-dessus du par, avec huit bogeys et deux double bogeys. Avec un total de 160 coups, l'Anversoise se classe 143e, insuffisant pour passer le cut et disputer les deux derniers tours samedi et dimanche. L'Américaine Bailey Tardy occupe elle la tête de l'US Open après un deuxième tour en 68 coups sur l'exigeant parcours californien, seules douze joueuses ayant réalisé un tour sous le par. Avec un total de 141 coups, Tardy, 455e mondiale, compte deux coups d'avance sur sa compatriote Allisen Corpuz et la Sud-Coréenne Kim Hyo-Joo. (Belga)