Météo - Une chaleur accablante samedi avant des orages intenses dimanche

Dans la nuit de dimanche à lundi, les averses s'évacueront vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Au réveil, le ciel pourrait encore être chargé de nuages bas et de brouillard en Ardenne, tandis que le soleil aura regagné le reste du pays. Le temps devrait être majoritairement sec, avec des maxima allant de 22 à 26°, le tout sous un vent faible à modéré. Le mercure grimpera un peu mardi, pour atteindre parfois 30°. Si la journée devrait être belle, des averses ne sont pas à exclure en soirée et dans la nuit. (Belga)