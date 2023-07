PGA Tour - Cameron Young s'empare de la tête du John Deere Classic

Young a rendu une carte de 64 coups avec huit birdies et un bogey pour prendre la tête avec un total de 129 coups. L'Américain, deuxième de l'Open Championship en 2022, compte deux coups d'avance sur un trio composé de ses compatriotes Brendon Todd et Adam Schenk et du Zuid-Afrikaan Garrick Higgo (Belga)