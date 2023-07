Tour de France - Christian Prudhomme salue Cavendish, "le meilleur sprinteur de l'histoire du Tour"

"C'est une journée pleine d'émotions" a déclaré le directeur du Tour de France Christian Prudhomme. "C'est le meilleur sprinteur de l'histoire du Tour. Il était bien parti pour remporter sa 35e victoire, synonyme de record, et aujourd'hui c'est fini. Tout le monde est triste. Il est tellement important pour le Tour". Prudhomme a profité de l'occasion pour évoquer une anecdote sur le coureur de 38 ans. "Lors d'une étape dans les Alpes, il y a quelques années, Cavendish s'est retrouvé loin derrière et essayait de terminer dans les délais. Il a insisté pour terminer l'étape, par respect pour le Tour et nous l'avons laissé terminer après la fin du temps imparti. Il mérite notre respect. Il est toujours le bienvenu, avec ou sans vélo". (Belga)