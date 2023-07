Tour de France - Jasper Philipsen concède sa première défaite au sprint : "Je n'avais plus de forces"

Philipsen a donc perdu pour la première fois, après avoir gagné les trois premiers sprints massifs du Tour cette année. "C'était un sprint long et délicat. Pedersen était légèrement plus fort. Van der Poel m'a encore une fois très bien déposé. C'est dommage de ne pas avoir mieux conclu, mais Pedersen mérite définitivement sa victoire", a-t-il reconnu. "Ce n'était pas une question de timing. Mes jambes se sont figées dans les dernières centaines de mètres, je n'avais plus de forces. Pedersen est très fort sur ce terrain. Je savais à l'avance qu'il serait l'homme à battre et il a été à la hauteur", a déclaré le maillot vert. Dimanche, la neuvième étape emmènera le peloton dans le Massif central. Un peu plus de 182 kilomètres seront à parcourir entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme, avec une arrivée en montagne hors catégorie. "J'ai l'intention de rouler à l'économie, en vue de pouvoir rester sur le Tour", conclut Philipsen. (Belga)