Tour de France: le rêve brisé de Mark Cavendish

Ultime paradoxe d'une carrière qui n'en manque pas, le destin du "Cav", habitué à braver les dangers lors d'arrivées au sprint venimeuses, s'est scellé sur une route de Nouvelle-Aquitaine totalement plate et sans danger, en entrant dans le bourg de La Chapelle-Verlaine, sur la D85, à 63 kilomètres de l'arrivée.

Roulant alors à 44,9 km/h au milieu du peloton, le Britannique de 38 ans a violemment tapé le bitume. Se tenant d'abord la tête entre les mains, il a rapidement touché son épaule droite, en grimaçant de douleur, un geste qu'on voit si souvent chez les coureurs cyclistes. Son équipe Astana a confirmé dans la soirée qu'il souffrait d'une fracture à la clavicule droite.

Celui qui est désigné par ses pairs comme le meilleur sprinteur de tous les temps a été immédiatement pris en charge par le personnel médical, avant de prendre place, les larmes aux yeux, dans l'ambulance qui le conduisait à l'hôpital.

Ainsi s'achève la glorieuse histoire du "missile de Man" avec le Tour de France. Un mélange de tragédies – c'est déjà son septième abandon sur la Grande Boucle – et de triomphes, lui qui détient le record de victoires d'étapes (34) avec Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps.

- "Le Tour de France est triste ce soir" -

Car ce Tour de France restera comme le dernier de sa carrière puisqu'il avait annoncé lors du Giro en mai qu'il allait arrêter sa carrière à la fin de la saison.

"Je ne vais pas mentir: j'ai pleuré", a réagi son poisson-pilote historique Mark Renshaw, reconverti dans l'encadrement d'Astana.

"C'est très triste qu'une légende comme lui termine comme ça", a abondé Pedersen qui a remporté en force le sprint massif à Limoges en résistant au retour des Belges Jasper Philipsen et Wout Van Aert.

"C'était un de mes idoles de jeunesse, a commenté Tadej Pogacar. Je me rappelle encore lorsque je le regardais à la télévision sprinter avec son maillot HTC sur les Champs Elysées. Je voulais avoir le même style, les mêmes jambes. Tout le monde avait envie qu'il gagne une étape. Il était en forme. Hier (vendredi) il était très proche."

Vendredi à Bordeaux, Cavendish avait de fait été tout près de battre ce record d'un autre temps, avant d'être rattrapé in extremis par le Belge Jasper Philipsen et de terminer deuxième de l'étape.

L'homme aux 162 victoires avait alors évoqué une "énorme déception", tout en promettant de "réessayer" dès samedi.

"Le Tour de France est triste ce soir. Il est le meilleur sprinteur de l'histoire de la Grande Boucle", a déploré le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Mark Cavendish, c'est d'abord un palmarès. 162 victoires au total, dont Milan-San Remo, le titre de champion du monde en 2011, 34 victoires d'étape sur le Tour de France, 17 sur le Tour d'Italie et 3 sur le Tour d'Espagne.

- Appétit vorace -

La plupart de ces succès, l'ancien pistard les a arrachés avec les dents, porté par une soif de vaincre rare. "Quand je me réveille en pleine nuit, je ne pense pas à ma femme mais à la prochaine ligne d'arrivée", dira-t-il un jour à la BBC.

Cet appétit vorace lui a notamment permis de survoler le Tour de France 2021 en raflant quatre étapes et le maillot vert.

Mais ses dix-sept années professionnelles ont été loin d'être un fleuve tranquille pour "The man of Man" qui aura connu les affres d'une dépression et l'offensive du virus d'Epstein-Barr.

Sur le plan professionnel aussi, ça a été compliqué. En fin de contrat avec Quick-Step, Cavendish pensait trouver une nouvelle maison chez B&B Hotels cet hiver mais l'équipe bretonne a périclité faute de parraineur.

Après quelques semaines de confusion, il a atterri chez Astana où son ancien coéquipier Alexandre Vinokourov, devenu manager de l'équipe kazakhe, lui a tendu la main.

Personnage orgueilleux, caractériel et obstiné, il avait fait d'une 35e victoire le dernier grand objectif d'une carrière colossale.

Mais son rêve s'est brisé au kilomètre 137. Et la question se pose désormais si on le reverra un jour sur un vélo.