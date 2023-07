Tour de France - Mads Pedersen devance au sprint Philipsen et Van Aert, Vingegaard reste en jaune

L'étape a été marquée par les abandons du Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), co-détenteur du record de victoires d'étapes avec Eddy Merckx (34), et de Steff Cras (TotalEnergies), 13e et premier Belge du général. Pedersen, 27 ans, décroche le 31e succès de sa carrière, le quatrième de la saison et le deuxième sur les routes du Tour après un succès à Saint-Etienne dans la 13e étape l'an passé. Au général, Vingegaard conserve 25 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et 1:34 sur l'Australien Jai Hindley (BORA-hansgrohe). Dimanche, la redoutable ascension du Puy de Dôme (13,3 km à 7,7%) attend les coureurs au terme d'une étape de 182,4 km qui partira de Saint-Léonard-de-Noblat. Deux ascensions de 4e et une de 3e serviront d'amuse-bouche en chemin. (Belga)