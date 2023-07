Tour de France - Mathieu van der Poel : "Manque de fraîcheur dans un final difficile"

"Nous savions que c'était une arrivée très difficile, surtout avec ce final", a déclaré Van der Poel. "Je pense que Jasper n'avait plus les jambes non plus, ce qui n'est pas illogique avec ce final. Tout se passait bien dans le sprint. J'ai lâché Jasper dans la roue de Mads, qui est parti de très loin. Mais on savait qu'il pouvait le faire. Je pense que Jasper a un peu manqué de fraîcheur sur la fin." Van der Poel n'était pas surpris non plus. "C'était une course très difficile. Mes jambes ont également accusé le coup quand j'ai pris le lead", a-t-il déclaré à propos de la préparation du sprint pour Philipsen. (Belga)