Tour de France - Pogacar très triste pour Cavendish, une de ses "idoles"

"Quand j'ai entendu pendant la course que Mark était tombé, j'étais vraiment très triste. Tout le monde avait envie qu'il gagne une étape. Il était en forme. Hier (vendredi) il était très proche. C'est vraiment moche", a déclaré le Slovène, double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021. "C'était un de mes idoles de jeunesse. Je me rappelle encore lorsque je le regardais à la télévision sprinter avec son maillot HTC sur les Champs Elysées. Je voulais avoir le même style, les mêmes jambes", a ajouté Pogacar, 24 ans. Mark Cavendish, qui visait à battre le record de victoires d'étape sur le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx (34), a abandonné après une chute au milieu du peloton à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Le Britannique de 38 ans, pour sa dernière participation au Tour, a été évacué en ambulance en se tenant l'épaule droite. (Belga)