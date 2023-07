Tour de France - Victime d'une chute, Mark Cavendish abandonne pour son dernier Tour de France

Cavendish a chuté après 136 km durant l'étape entre Libourne et Limoges. Le Britannique, 38 ans, partage le record de victoires sur la Grande Boucle avec Eddy Merckx, avec 34 étapes remportées. Vendredi, Cavendish est passé tout près d'une victoire qui aurait fait de lui le seul détenteur de ce record. Il a terminé deuxième de la 7e étape à Bordeaux, seulement devancé par Jasper Philipsen. Cavendish a annoncé, lors du dernier Giro, qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Le sprinteur de l'île de Man, qui disputait donc la Grande Boucle pour la dernière fois, a chuté au milieu du peloton à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Se tenant l'épaule droite, le coureur d'Astana est monté dans l'ambulance, les larmes aux yeux. Cavendish avait disputé le Tour pour la première fois en 2007. Il prenait part à la Grande Boucle pour la 14e fois de sa carrière, n'ayant manqué que l'édition de l'an passé. Il a remporté à deux reprises le maillot vert du classement par points, en 2011 et en 2021. Cette année-là, il avait remporté quatre étapes et avait conquis, le 9e juillet à Carcassone, le dernier succès de sa carrière sur les routes du Tour. (Belga)