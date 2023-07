Tour de France - Wout van Aert s'est retrouvé "bloqué" quand Van der Poel et Philipsen l'ont dépassé

Van Aert a été emmené au sprint par Christophe Laporte. "Un sprint en montée comme ça, c'est toujours difficile, avec des gars qui arrêtent leur lead out, qui explosent, qui perdent beaucoup de vitesse...", a expliqué Van Aert. "J'étais bien placé par Christophe quand j'ai senti que c'était dangereux d'attendre un peu plus. Quand Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen m'ont passé à gauche, j'étais un peu bloqué, j'ai perdu de la vitesse. J'étais proche, mais ça n'a pas marché, à nouveau." Van Aert a semblé bloqué par son équipier Laporte. "Je comprends que c'est l'impression que ça donne à la télé, mais Christophe a fait un 'lead out' de 200 mètres en bosse, il était très fort et c'était à moi à garder la bonne position derrière", a précisé le maillot vert de l'édition 2022. "Il a pensé que je passais à droite, mais ma roue était à gauche. Donc quand Mathieu et Jasper m'ont passé, j'étais bloqué, j'ai dû freiner, j'ai relancé et j'arrive proche de Pedersen et Philipsen, mais pas assez." Vainqueur de trois étapes lors des deux dernières éditions, Van Aert attend encore un premier bouquet cette année, manquant de peu la victoire à deux reprises déjà. "C'est comme ça, les jambes sont là, mais ça ne veut pas marcher", a confié Van Aert. "La seule chose à faire, c'est accepter et essayer de nouveau. Je le ferai, l'équipe aussi. Aujourd'hui, je suis très fier de leur travail, c'était la grande classe." (Belga)