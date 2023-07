Wimbledon - Carlos Alcaraz non sans mal en 8es de finale, Medvedev et Tsitsipas également qualifiés

Alcaraz est venu à bout d'un Nicolas Jarry (ATP 28/N.25) résistant en un peu moins de quatre heures, 6-3, 6/7 (6/8), 6-3, 7-5. Le numéro 1 mondial a réussi une remontée dans la quatrième manche alors qu'il était mené 4-1, avec un break de retard, et a remporté 6 des 7 jeux suivants pour s'imposer, quelques instants après avoir empêché Jarry de forcer le tie-break. Alcaraz égale son meilleur résultat établi la saison dernière sur le gazon de Wimbledon, et attend en 8es de finale le vainqueur de la rencontre entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 21/N.19) et l'Italien Matteo Berrettini (ATP 38), finaliste en 2021. Daniil Medvedev a connu un peu moins de difficultés face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67). Le numéro 3 mondial a eu besoin de trois heures et quatre manches, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, pour venir à bout de son adversaire et lui aussi égaler sa meilleure performance sur la quinzaine londonienne. Il avait atteint le 4e tour en 2021, et y affrontera cette année le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 37), tombeur de l'Américain Tommy Paul (ATP 15/N.16). Après sa victoire en cinq sets contre Andy Murray, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.5) a connu une journée calme contre le Serbe Laslo Djere (ATP 60), concluant son match en deux heures, 6-4, 7-6 (7/5), 6-4. Il jouera contre l'Américain Christopher Eubanks (ATP 43) en 8es de finale. Tsitsipas égale lui aussi son meilleur résultat à Wimbledon, établi en 2018. (Belga)