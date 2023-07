Wimbledon - Greet Minnen et Anna Bondar se qualifient pour le troisième tour du double

Minnen et Bondar ont pris l'ascendant sur leurs adversaires dès le deuxième jeu de service de celles-ci, en faisant le break. La paire belgo-hongroise a encore menacé le service adverse à deux reprises, en passant près de conclure le set par un nouveau break, mais elle a finalement conclu sur son engagement. Après n'avoir concédé aucune balle de break dans le premier set, Minnen et Bondar ont perdu leur premier jeu de service du deuxième set, mais elles ont rapidement contre-breaké. Schuur et Krawczyk ont finalement réussi à prendre une nouvelle fois le service de leurs adversaires pour égaliser à une manche partout. Le set décisif a tourné à l'avantage de Minnen et Bondar lorsqu'elles ont converti l'unique balle de break pour faire 4-3. Elles ont défendu avec succès leur service pour s'offrir une place en 8es de finale. Elles devront cependant attendre pour connaître leurs adversaires puisque le tournoi a pris du retard à cause des intempéries et des remplacements de dernière minute. Certains matches du premier tour doivent ainsi encore être joués. Kimberley Zimmermann, Elise Mertens et Kirsten Flipkens doivent toutes les trois disputer leur match du 2e tour du double féminin samedi. Joran Vliegen et Sander Gillé débuteront quant à eux dans le tableau masculin du double samedi aussi. (Belga)