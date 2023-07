Wimbledon - Les Belges en double dimanche sur le gazon londonien

Ainsi Elise Mertens et sa partenaire australienne Storm Hunter menait 6-2, 2-0 contre la Roumaine Irina-Camelia Begu et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina au moment de l'interruption. Kirsten Flipkens, avec la Hongroise Timea Babos, était quant à elle menée, 6-2, 1-1 par l'Américaine Lauren Davis et la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek (WTA 149). Joran Vliegen et Sander Gillé étaient aussi prévus dans le tableau masculin du double. Leur duel du premier tour contre le Serbe Laslo Djere et l'Australien Christopher O'Connell est reprogrammé dimanche. Joran Vliegen est aussi prévu en double mixte où il fait la paire avec la Chinoise Yifan Xu. La paire belgo-chinoise doit jouer au deuxième tour contre l'Australien Alex De Minaur et la Britannique Katie Boulter, qui a été éliminée samedi soir par la Kazakhe Elena Rybakina sur un double 6-1 dans le dernier match de la journée en moins d'une heure de jeu (57 minutes) pour le compte du 3e tour. (Belga)