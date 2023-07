Wimbledon - Novak Djokovic se défait de Stan Wawrinka et file au quatrième tour

Sur le court central, Djokovic, N.2 mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 6-3, 6-1, 7-6 (7/5) contre le Suisse Stan Wawrinka, ancien N.3 mondial et désormais classé 88e à l'ATP. La rencontre a duré 2 heures et 6 minutes. Pour une place en quarts de finale, le Serbe affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, 18e mondial et tête de série N.17. Septuple vainqueur à Londres, Djokovic pourrait égaler le record de titres de Roger Federer sur le gazon londonien s'il remet la main sur le trophée cette année pour ce qui serait également son 24e titre en Grand Chelem. Dans le tableau dames, la Française Caroline Garcia, 5e mondiale et tête de série N.5, a vu son aventure se terminer au troisième tour après sa défaite en trois sets 7-6 (7/0), 4-6, 7-5 contre la Tchèque Marie Bouzkova, 33e mondiale et tête de série N.32. Au quatrième tour, Bouzkova croisera le fer avec sa compatriote Marketa Vondrousova (WTA 42). (Belga)