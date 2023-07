Wimbledon - Rune efface deux balles de match contre Davidovich Fokina et s'impose au super tie-break

Après avoir écarté trois balles de break, Rune a pris la bonne voie en remportant la première manche grâce à deux breaks consécutifs. Davidovich Fokina a néanmoins réussi à revenir avec un deuxième set dans lequel il a pris deux fois le service de son adversaire, ne concédant le sien qu'une fois. L'Espagnol a ensuite mis la main sur la rencontre avec une troisième manche remportée sans laisser une seule opportunité de se faire breaker. Holger Rune s'est corrigé dans le quatrième set pour forcer la manche décisive résistant farouchement à trois balles d'égalisation sur son dernier jeu de service. Dans la dernière manche, les deux hommes ont défendu leur service jusqu'à 5-4, lorsque Davidovich Fokina s'est offert deux balles de match. Rune a réussi à les écarter, avant de lui-même manquer une balle de break dans le jeu suivant. La partie s'est joué dans un super tie-break, dans lequel l'Espagnol a pris l'ascendant en menant 8/5. Une fois de plus, Holger Rune a puisé dans ses ressources pour revenir à 8/8, moment où Davidovich Fokina a choisi de servir en cuillère, perdant son mini-break d'avance avant de concéder le point fatal dans la foulée, au plus grand bonheur de Rune qui s'est effondré sous l'émotion. Le Danois, éliminé au premier tour pour sa première participation en 2022, attend en 8es de finale le vainqueur du match interrompu par la pluie entre l'Américain Frances Tiafoe (ATP 10/N.10), et le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 24/N.21). (Belga)