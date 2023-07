Benjamin Paque 8e à Silverstone en Porsche Supercup

S'élançant depuis la quinzième position sur la grille de départ à l'issue des qualifications, le Liégeois a effectué une importante remontée dans la hiérarchie, évitant notamment la cohue du premier freinage suite à une collision entre le Français Dorian Boccolacci, le Néerlandais Larry Ten Voorde et le Britannique Harry King. Paque voyait l'arrivée à la huitième place du classement général, ce qui est son meilleur résultat depuis qu'il a rejoint le peloton de la Porsche Mobil1 Supercup au cours de la saison écoulée. L'autre pilote belge engagé dans le championnat, l'Anversois Ghislain Cordeel, prenait la 18e position finale après être parti depuis la 23e place sur la grille. La victoire est revenue au Suisse Alexander Fach qui décroche son premier succès dans le championnat. Il précède l'Australien Harri Jones, lauréat chez les Rookies, et le Français Alessandro Ghiretti. La prochaine manche de la Porsche Mobil1 Supercup 2023 aura lieu du 21 au 23 juillet sur le Hungaroring dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Une semaine plus tard, le championnat se produira en lever de rideau du Grand Prix de Belgique de Formule 1 sur le circuit de Spa-Francorchamps. (Belga)