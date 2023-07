Championnats d'Europe de mountainbike - Jente Michels 7e sur le cross-country court, Jarne Vandersteen 8e en U23 XCO au Portugal

L'Espagnol David Campos s'est paré d'or devant le Français Adrien Boichis, 2e et le Suisse Thomas Litscher, 3e, qui complète le podium. Dans cette épreuve de 15.3 km, Jarne Vandersteen, 21 ans, a pris la 12e place et Lukas Malezsewski, 22 ans, la 14e. Chez les espoirs en cross-country (XCO) sur une épreuve de 28 kilomètres, Jarne Vandersteen a terminé dans le top 10, 8e. Adrien Boichis s'est imposé cette fois devant le Suisse Dario Lillo. Lukas Malezsewski est 16e et Jente Michels 39e. Chez les juniors en XCC, Antoine Jamin a terminé 5e d'une épreuve de 11.9 km remportée par le Danois Mikkel Lose devant son compatriote Nikolaj Hougs. Sverre Lee est 22e. Chez les juniores, Shanyl De Schoesitter a fini en 15e position sur 10.2 km. La victoire est revenue à l'Allemande Carla Hahn. En XCO, l'Italienne Valentina Corvi a décroché le titre européen chez les juniores sur 21 km. Shanyl De Schoesitter est 33e. Chez les juniors, sur 25 km, Sverre Lee est 24e et Antoine Jamin 54e dans une épreuve dominée par le Danois Withen Philipsen. (Belga)