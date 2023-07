Coupe du monde d'aviron - Le skiffeur Tim Brys termine 8e à Lucerne, le duo Vyvey/Van Zandweghe 9e

Dans sa finale B, Brys n'a été devancé que de 73/100e par le Croate Demir Martin, mais a résisté pour 19/100e au retour du Lituanien Dovydas Nemeravicius. La finale A du skiff open a été remportée par le champion du monde en titre, l'Allemand Oliver Zeidler, devançant largement le Danois Sverri Nielsen et le Néo-Zélandais Thomas Mackintosh. Le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe s'est lui classé 3e de sa finale B, soit un 9e rang final. Les deux Brugeois ont fini à 2 secondes des Tchèques et à 48/100e de la Nouvelle-Zélande. Samedi, en finale C (places 13 à 18), le deux de couple open d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, revenu de blessure, a remporté sa finale C, clôturant leur régate à la 13e place. Toujours en finale C, Marlon Colpaert est passé proche de la victoire en skiff poids légers, mais est resté à 29 centièmes du Néo-Zélandais Finlay Hamill, se classant 14e. La première expérience du deux sans barreur du Liégeois Gaston Marcier et du Gantois Ruben Claeys, s'était elle terminée par une 5e place de la finale D, soit un 23e rang au total. (Belga)