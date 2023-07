Euro U18 de hockey - Les Young Red Panthers battent l'Irlande 5-1 et prennent la tête du groupe A

Contre l'Irlande, les protégées de Joy Jourret ont été menées au score sur une ouverture de Rebecca Carthy (5e), avant de dérouler avec des buts par Mien Palfliet (7e), Hélène Delva (24e), Louise Van Ecke (40e), Lisl Denef (44e) et Louise Dewaet (52e). Les Young Red Panthers prennent la tête du groupe A avec 6 points. Elles joueront leurs prochains matchs mercredi face à l'Allemagne (15h30) et termineront la phase de poules jeudi contre la France (18h00). Le groupe B n'est composé que de quatre nations: l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Autriche. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales, prévues samedi prochain. (Belga)