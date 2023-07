Euro U20 de basket - La Belgique s'incline face à la Turquie pour son deuxième match

Après un succès sur l'Italie 72 à 64 la veille, les Belges ont disputé une seconde rencontre tout aussi serrée face aux Turcs. Mais c'est la Turquie cette fois qui a creusé un léger avantage à 2:50 du terme pour mener 66 à 62. Les 26 points (6/14 à 2pts, 2/4 à 3pts, 8/10 aux lancers) 15 rebonds et 6 assists de Thijs De Ridder en 33 minutes n'y ont rien pu. Le joueur d'Anvers a été sorti pour 5 fautes à 29 secondes du terme. La Turquie s'impose finalement 70 à 67. Les joueurs de Steve Ibens (assisté de Tom Vandenbosch et Christophe Beghin) doivent jouer lundi contre Israël (20h00). Les quatre équipes du groupe comptent chacune une victoire et une défaite. Les 16 équipes (quatre groupes de quatre) de cet Euro passent toutes le tour et disputeront les 8es de finale mercredi. La poule de la Belgique croise avec le groupe B composé de l'Espagne, tenante du titre, la Serbie, l'Estonie et le Monténégro (le 1e du groupe A joue contre le 4e du groupe B, etc...). Les trois derniers de ce rendez-vous en Grèce sont relégués en division B. (Belga)