Intempéries - La dernière journée du festival Les Ardentes est annulée

De la pluie, des grêlons et des vents importants sont attendus. "Après analyse de risque par les différentes disciplines, le comité de coordination réuni à l'hôtel de police sous la présidence de monsieur le bourgmestre de Liège, invite tous les festivaliers à ne pas se rendre sur le site des Ardentes. Celui-ci n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui", indique la police de Liège dans un communiqué. Les autorités invitent les campeurs à quitter le camping dans le calme. Des navettes de bus sont organisées pour acheminer les campeurs vers la gare des Guillemins. Les trains pour les festivaliers s'arrêteront à la gare de Guillemins et non à Ans. Un point de prise en charge pour les personnes qui viennent rechercher en voiture les festivaliers est prévu à Vottem, rue Verte-Voie, sur le parking du magasin Aldi. Par ailleurs, le marché de La Batte fermera à 13h, le Village Gaulois n'ouvrira pas aujourd'hui, et les parcs et cimetières resteront également fermés. (Belga)