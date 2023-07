Intempéries - Le site des Ardentes n'ouvrira pas à l'heure prévue en raison de la météo

Le festival devait ouvrir ses portes dimanche à 12h30 pour sa dernière journée, mais les services de secours, l'organisation et les autorités communales ont décidé de ne pas ouvrir les accès aux festivaliers. La phase communale a été déclenchée en raisons des prévisions orageuses annoncées par l'IRM, précise la police de Liège. Une alerte orange aux orages a été émise pour plusieurs provinces, dont celle de Liège. L'organisation a invité les festivaliers à rester chez eux en attendant une décision des autorités. Les organisateurs ont également indiqué sur l'application du festival qu'il y aurait "plus d'infos pour les campeurs et les festivaliers très vite". Pour cette dernière journée, Fresh, Central Cee, Booba ou encore DJ Snake devaient se produire. 65.000 personnes étaient attendues. (Belga)