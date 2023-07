Jupiler Pro League - Avec un but de Victor Boniface, l'Union partage en amical à Monaco

Après 20 minutes de match, l'Union se créait la première occasion avec une belle passe de la nouvelle recrue Rasmussen mais le tir d'Huygevelde trouvait le montant (20e). Un peu plus de vingt minutes plus tard, Victor Boniface faisait parler son efficacité et son sens du but en ouvrant la marque pour l'USG (35e). À la mi-temps de la rencontre, Alexander Blessin, nouveau coach de l'Union, effectuait dix changements dans son équipe. Seul Joachim Imbrechts, entre les perches, restait sur le terrain. Juste avant l'entame du dernier quart d'heure de jeu, les Monégasques trouvaient la faille dans la défense bruxelloise et égalisaient sur un but de Martins (73e). (Belga)