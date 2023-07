La Pologne déplace plus d'un millier de militaires à la frontière avec le Bélarus

Ce déploiement des troupes, baptisé "Opération Podlachie", a été annoncé samedi par le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak. La Pologne entend ainsi démontrer qu'elle est prête à réagir à toute "tentative de déstabilisation" le long de la frontière. Les tensions entre le Bélarus et la Pologne, pays membre de l'Otan, se sont accrues à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, le Bélarus étant un proche allié de la Russie. Le pays n'est pas directement engagé sur le terrain en Ukraine, mais a prêté son territoire à l'armée russe pour qu'elle puisse lancer son assaut en février 2022. En juin dernier, Moscou a en outre annoncé son intention de déployer des armes nucléaires au Bélarus, ce qui a suscité l'inquiétude de la Pologne. À celle-ci, s'est ajoutée l'annonce faite par le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, de sa disposition à accueillir des milliers de mercenaires de la milice Wagner sur son territoire. Les dirigeants de la Lituanie, de la Pologne et de la Lettonie, pays membres de l'Otan et frontaliers du Bélarus, ont récemment fait part de leurs préoccupations concernant l'évolution de la situation dans l'ex-république soviétique dans une lettre commune adressée aux autres pays de l'Alliance transatlantique. Un sommet de l'Otan se tiendra dans la capitale lituanienne, Vilnius, mardi et mercredi. (Belga)