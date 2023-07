Luis Suarez, Ballon d'Or en 1960, est décédé à 88 ans

Le milieu offensif espagnol a été un grand joueur dans les années 50 et 60. Il a notamment remporté la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, en 1964 et 1965 avec l'Inter Milan. Il a également glané trois titres de champion d'Italie (1963, 1965, 1966) et deux Coupes du monde des clubs (1964, 1965) avec les Nerazzurri. En 1964, il a aussi été champion d'Europe avec l'Espagne. Passé aussi par le Deportivo La Corogne (1949-1954), le FC Barcelone (1954-1961), avec qui il a remporté deux titres de champion d'Espagne, et la Sampdoria (1970-1973), il a également entraîné l'Inter Milan à trois reprises. En 1960, il a remporté le Ballon d'Or, qui récompensait le meilleur joueur européen, et a terminé trois fois sur le podium: 2e en 1961 et 1964 et 3e en 1965. Il reste, à ce jour, le seul espagnol né en Espagne à avoir remporté le Ballon d'Or. (Belga)