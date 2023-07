Météo - L'Est du pays sous les orages dimanche après-midi

Sur l'extrême ouest du territoire, le temps deviendra rapidement plus sec. Le temps restera chaud partout, avec des maxima oscillant de 22° à la Côte, à 34° à l'Est. De fortes averses orageuses avec d'intenses précipitations, de gros grêlons et de forts coups de vent sont encore attendus au nord-est du pays en soirée et en début de nuit. Ensuite, il fera généralement sec avec la formation de nuages bas et de brouillard dans l'est du pays. Les minima se situeront entre 13 degrés dans les polders et 18 degrés en Lorraine belge. Le temps redeviendra plus sec dès lundi. (Belga)