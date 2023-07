Mondiaux de volley U21 - La Belgique battue par l'Argentine mais file au deuxième tour et dans le top 8

La Belgique a pris l'avantage rapidement, remportant le premier set en seulement 23 minutes, et a ensuite mené 2-0 à l'issue d'un deuxième set très disputé (30-28). Les Argentins ont cependant réussi à renverser la vapeur. Côté belge, Ferre Reggers et Pierre Perin ont chacun marqué 15 points. Déjà qualifiés pour le second tour et le top 8, les Young Red Dragons enregistrent leur première défaite, sans conséquence, après des succès contre la République tchèque (3-0) vendredi et les États-Unis (3-1) samedi. L'Argentine a remporté ses trois matches et termine à la première place du groupe D devant la Belgique. Les deux pays sont qualifiés pour la deuxième phase où elles sont versées dans un groupe F avec les deux premiers du groupe B, le Brésil et l'Italie. Les Belges joueront à nouveau trois matches à partir de mardi et les deux premiers de cette nouvelle poule se qualifient pour les demi-finales. Les autres disputeront des matchs de classement pour les places 5 à 8. L'Italie est tenante du titre après sa victoire à domicile à Cagliari en 2021 contre la Russie. La Pologne avait remporté le bronze aux dépens de l'Argentine. La Belgique avait terminé à la 5e place. (Belga)