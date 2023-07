NBA - Gregg Popovich signe un nouveau contrat de cinq ans avec les San Antonio Spurs

Celui qui est également président des opérations de basketball de la franchise texane sera donc le mentor pour les années à venir du Français Victor Wembanyama. À 19 ans, le joueur de 2m24 a été choisi par les Spurs le mois dernier en tant que premier choix de la draft NBA. Nommé au Hall of Fame cette année, Popovich a mené les Spurs à cinq titres NBA depuis qu'il a pris en main l'équipe en 1996, ce qui fait de lui l'entraîneur le plus ancien en activité de toutes les grandes ligues sportives américaines. Il a également dirigé une sélection américaine composée de stars de la NBA qui a remporté l'or aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021.Popovich, trois fois élu entraîneur de l'année par la NBA, est le coach qui a remporté le plus de matches dans toute l'histoire de la NBA. Son travail reconnu avec les grands joueurs et les talents internationaux lui donne un CV parfait pour faciliter l'adaptation de Wembanyama à la NBA. "Pop" a remporté des titres avec les anciens grands joueurs David Robinson et Tim Duncan, ainsi qu'avec des stars étrangères comme le Français Tony Parker et l'Argentin Manu Ginobili. (Belga)