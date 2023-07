NBA - La NBA lance la NBA Cup, son premier tournoi organisé durant la saison régulière

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a souligné que l'idée avait été discutée pendant 15 ans par les responsables de la ligue avant d'aboutir à un format inspiré de certaines compétitions de football européen. Les 67 matches des deux phases du tournoi de saison compteront pour le classement de la saison régulière, à l'exception de la finale. Tous les clubs continueront à disputer chacun 82 matches de saison régulière lors de la saison 2023-2024. Six groupes de cinq équipes, trois de la Conférence Est et trois de la Conférence Ouest, ont été tirés au sort sur la base des résultats de la saison dernière. Chaque équipe jouera deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur dans le cadre du tournoi, en affrontant une fois chaque rival du groupe. Ces matches se dérouleront les mardis et vendredis du mois de novembre à partir du 3 novembre, à l'exception du jour des élections américaines. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleures équipes suivantes se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe, qui se dérouleront les 4 et 5 décembre. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales qui se dérouleront à Las Vegas le 7 décembre et pour la finale qui aura lieu le 9 décembre. Chaque joueur de l'équipe victorieuse de l'évènement recevra 500.000 dollars. (Belga)