Réforme fiscale - Le MR refuse le valet noir et appelle à une "sérénité constructive"

"Il est normal, voire sain, que les débats autour de la réforme fiscale soient animés. On parle tout de même de plusieurs milliards d'euros pour améliorer le quotidien des citoyens. Mais il est tout de même invraisemblable de constater que dès que le MR n'est pas d'accord, on parle de blocage mais lorsque c'est la gauche, il s'agit de valeurs et de grands principes sur lesquels on ne peut transiger", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le MR lie depuis le début des négociations la réforme fiscale et la réforme du marché du travail: une augmentation du taux d'emploi rapporterait de l'argent aux finances publiques et permettrait de la sorte de baisser la fiscalité sur le travail, plutôt que de chercher une compensation par d'autres impôts, par exemple sur le capital ou la consommation. Or, les propositions qui visent à sanctionner les chômeurs qui refuseraient un métier en pénurie ou limiteraient la marge d'augmentation des allocations de chômage se heurtent à un refus à gauche. "On essaye déjà de faire porter le chapeau au MR d'un éventuel échec des négociations alors qu'elles sont toujours en cours. Pour notre part, nous soutenons le travail du Premier ministre et appelons nos partenaires de la majorité à poursuivre les discussions en vue d'un accord important pour soutenir le pouvoir d'achat de tous les Belges", a conclu M. Piedboeuf. (Belga)