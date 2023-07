Test event Paris 2024 - Une disqualification et une première place pour Emma Plasschaert à Marseille

En classe dinghy (Laser), l'Ostendaise a été disqualifiée en toute fin de première régate et a remporté la seconde au programme de la journée. La Belge figure au 20e rang avec 40 points dans un classement dominé par la Néerlandaise Marit Bouwmeester, deux fois deuxième (4 points). Dix régates sont au programme avant la course aux médailles qui rassemble les dix premières du classement, et où les points sont doublés. Chez les messieurs, en dinghy aussi, William De Smet a terminé sa première régate en 26e position. (Belga)