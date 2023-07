Tour de France - Michael Woods a dû être patient pour s'imposer au Puy de Dôme

"Je suis fier de moi et de l'équipe, c'est spécial de gagner ici", a commenté Woods. "J'ai 36 ans, je ne suis plus si jeune. Gagner une étape du Tour était mon but ultime et je voyais la fenêtre se refermer devant moi." Woods figurait dans un groupe de 14 échappés partis en début de course. Jorgenson a joué son va-tout avant l'ascension finale, qu'il a entamée avec 1:30 d'avance sur Woods. "J'étais l'homme le plus marqué", a confié le Canadien. "Je devais être patient et ne pas penser à la victoire quand j'étais derrière Jorgenson. Je ne pensais pas à le rattraper. Je me suis juste dit que j'allais faire un contre-la-montre jusqu'au sommet, et que, peu importe le résultat, je serais fier de moi. C'est très semblable à une victoire que j'ai obtenue à la Vuelta en 2018: un départ très rapide, beaucoup d'équipes qui attaquaient avant la montée finale raide et je m'impose malgré la souffrance. C'est un rêve qui se réalise." (Belga)