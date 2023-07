Tour de France - Michael Woods s'impose au sommet du Puy de Dôme

L'étape proposait trois ascensions en amuse-bouche avec les côtes de Felletin (4e catégorie, 2,1 km à 5,2%), de Pontcharraud (4e catégorie, 1,8 km à 4,6%) et de Pontaumur (3e catégorie, 3,3 km à 5,3%) avant l'ascension du Puy de Dôme (13,3 km à 7,7%). Membre d'une échappée de 14 coureurs partis en tout début de course, Woods est revenu sur l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar), qui s'était isolé en tête à 46 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il ne restait que 500 mètres à parcourir et s'est envolé vers la victoire. Woods, 36 ans, a décroché le 14e succès de sa carrière, le troisième de la saison après une étape et le classement général de la Route d'Occitanie. Lundi, place à la première journée de repos, à Clermont-Ferrand. La Grande Boucle reprendra mardi avec une étape accidentée entre Vulcania et Issoire (167,2 km), avec quatre côtes de troisième catégorie et une de deuxième au programme. (Belga)