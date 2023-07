Tour de France - "Pogacar était incroyablement fort", reconnait Jonas Vingegaard, toujours en jaune

"Je suis content de garder le maillot jaune au bout de cette première semaine", a ajouté Vingegaard. "En amont de ce Tour, on ne pensait pas que j'aurais le maillot jaune après une semaine." Les deux candidats à la victoire finale sont séparés par seulement 17 secondes après une semaine de course. "Je crois que nous avons un niveau très élevé", a ajouté Vingegaard. "Je crois que les étapes qui me conviennent le mieux sont encore devant nous. Ce sera une lutte acharnée et je ferai tout mon possible pour gagner à Paris." Lundi, la première journée de repos est au programme. "Je vais rouler un peu et essayer de me remettre le plus possible", a indiqué Vingegaard. (Belga)