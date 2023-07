Tour de France - "Une petite victoire" pour Pogacar, qui a repris 8 secondes à Vingegaard

"Je suis très heureux, c'était une super journée", a analysé Pogacar, qui a attaqué à 1,5 km de l'arrivée. "Jusqu'à l'ascension finale, c'était assez tranquille. J'ai tout de suite senti que mes jambes étaient bonnes. J'ai quand même attendu qu'il reste 1,5 km pour attaquer, au cas où. Quand j'ai accéléré, je voyais l'ombre de Jonas sur la route, il était juste derrière moi en train d'essayer de tenir mon rythme. J'ai continué de forcer sur les pédales et j'ai creusé un tout petit écart, puis j'ai continué." Pogacar a terminé 13e de l'étape, à 8:19 du vainqueur, Michael Woods. "Comme tous les sportifs, on aime gagner chaque fois qu'on court", a confié le Slovène. "C'est dommage que l'échappée soit partie si loin. Mais ils avaient un très bon groupe de coureurs, qui méritent eux aussi une victoire comme celle-là. Et j'ai aussi appris l'année dernière qu'on ne devait peut-être pas essayer de chasser toutes les étapes." (Belga)