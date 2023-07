Tour de France - Vingegaard concède 8 secondes à Pogacar, mais Van Aert parle d'une "journée réussie"

Vingegaard a dû céder huit secondes à son principal concurrent Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) à l'arrivée. L'écart entre le maillot jaune Vingegaard et le numéro deux Pogacar au classement général est de 17 secondes. "Nous avons essayé de rendre l'ascension difficile. Vingegaard et Pogacar étaient à nouveau à armes égales. Ce fut une journée réussie", a expliqué Van Aert à Sporza après l'étape du jour. "Avec huit secondes, nous avons limité les dégâts. Lors d'une mauvaise journée, la perte peut être beaucoup plus importante. Je suis toujours confiant", a-t-il conclu. (Belga)