Tour d'Italie féminin - Consonni dédie sa victoire à sa coéquipière Bastianelli : "On fera la fête ce soir"

"Je suis heureuse d'avoir pu, comme l'année dernière, terminer la course par une victoire" a déclaré l'intéressée. "Dans la deuxième étape, j'étais un peu coincée et je n'ai pas pu saisir ma chance. Aujourd'hui, tout s'est parfaitement déroulé. J'ai été bien emmenée et j'ai pu conclure. Je veux dédier cette victoire à ma coéquipière Marta Bastianelli qui prend sa retraite. Juste après l'arrivée, nous avons déjà eu un petit moment en groupe, mais on fera une plus grosse fête ce soir". C'est la deuxième victoire de la saison pour Consonni, après le Trophée Maarten Wynants à Helchteren. "Les choses ont été très mouvementées lors de la préparation du sprint", a-t-elle commenté. "Heureusement, j'ai pu compter sur mes coéquipières qui m'ont amené dans un fauteuil". (Belga)