Une course poursuite sur la E411 mène à une importante saisie de stupéfiants

Un homme né en 1999 conduisant téléphone en main a été repéré par la police. Il a alors refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Pendant la course poursuite, les policiers ont remarqué qu'il avait jeté une sorte de plumier par la fenêtre. Finalement, l'homme a été intercepté et la trousse retrouvée avec une soixantaine de grammes de cocaïne et un peu plus de 180 grammes d'héroïne. Présenté dimanche à un juge d'instruction, le présumé dealer devrait être placé sous mandat d'arrêt. (Belga)