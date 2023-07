Wimbledon - Comme Mertens, Kirsten Flipkens se qualifie pour le 3e tour en double après un abandon

Samedi, Flipkens et Babos avaient commencé difficilement la rencontre en perdant les quatre premiers jeux et ne parvenant pas à refaire leur retard. Après deux balles de break manquées par la paire belgo-hongroise sur le premier jeu de service adverse du deuxième set, les quatre joueuses ont dû se mettre à l'abri dans la soirée quand la pluie a frappé le All England Club de Londres. Conquérantes, Kirsten Flipkens et Timea Babos ont montré les crocs dès la reprise, dimanche, avec quatre jeux consécutifs pour aller enlever la deuxième manche. Elles ont poursuivi sur leur lancée, en breakant d'entrée dans le set décisif, mais Davis et Van der Hoek ont abandonné quelques minutes plus tard, alors que le score était de 2-6, 6-2, 2-1, 40-0 en faveur de leurs adversaires. Au prochain tour, les 8es de finale, la paire belgo-hongroise affrontera la Française Caroline Garcia (WTA 88) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 14). Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 8) et l'Australienne Storm Hunter (WTA 7 en double) ont également obtenu leur ticket pour le 3e tour, à la suite d'un abandon adverse. Samedi, Greet Minnen (WTA 56) et sa partenaire hongroise Anna Bondar (WTA 50) ont elles aussi remporté leur match du 2e tour, tandis que Kimberley Zimmerman (WTA 47) et la Russe Yana Sizikova (WTA 43) ont été éliminées. (Belga)