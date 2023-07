Wimbledon - Dimitrov domine Tiafoe et rejoint Rune en 8es de finale, Rublev file en quarts de finale

Dimitrov n'a pas offert une seule opportunité de break au cours des deux premières manches, samedi, alors qu'il a lui-même pris à trois reprises le service de Tiafoe pour prendre son envol. Trois jeux ont été joués dans le troisième set, avant que la fin du match perturbé par les intempéries, puis par la tombée de la nuit, ne soit définitivement reportée à dimanche. Le Bulgare, demi-finaliste en 2014, a pris les cinq jeux joués après la reprise. Il retrouve le 4e tour, après six ans, et y jouera le Danois Holger Rune (ATP 6/N.6), tombeur la veille de l'Espagnol Alex Davidovich Fokina (ATP 34/N.1) au bout d'une bataille en cinq sets. Le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.7), qui avait éliminé David Goffin (ATP 123) au 3e tour, a dû s'employer pour venir à bout d'Alexander Bublik (ATP 26/N.23), le Kazakh qui l'avait récemment battu en finale à Halle. Après un combat de 3h17, Rublev a pris sa revanche 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/7), 6-4. Bublik s'était offert un baroud d'honneur après avoir écarté deux balles de match dans la quatrième manche. Rublev, qui atteint pour la première fois les quarts de finale, son meilleur résultat à Wimbledon, jouera contre le vainqueur du match entre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 18/N.17) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 2/N.2), quadruple tenant du titre, qui a déjà remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros cette saison. (Belga)